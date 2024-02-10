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Удар по аэродрому "Бельбек": разведка Британии объяснила последствия для врага

Суббота 10 февраля 2024 12:20
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Удар по аэродрому "Бельбек": разведка Британии объяснила последствия для врага Фото: разведка Британии объяснила последствия для россиян после удара ВСУ по аэродрому "Бельбек" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Удар украинских военных по аэродрому "Бельбек", расположенному во временно оккупированном Крыму, вероятно, ухудшит способность террористов координировать воздушную активность в Черноморском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

Как пишет разведка, 31 января, украинские воины уничтожили бункер координационного центра радиолокационного контроля россиян, что, в свою очередь:

  • ухудшит способность России координировать воздушную активность в Черноморском регионе;
  • увеличит нагрузку на и без того растянутый парк самолетов A-50 MAINSTAY;
  • увеличит нагрузку на все более истощенный пул подготовленного персонала россиян, который способен управлять воздушными операциями.

"Российская воздушная доктрина в значительной степени полагается на наземные пункты управления, такие как "Бельбек", для координации своих воздушных сил, особенно истребителей. Это особенно актуально во время нынешних боевых действий, когда воздушное пространство является конкурентным и становится все более сложным", - добавляет разведка.

В частности отмечается, что почти наверняка, российские пилоты и наземный персонал сейчас страдают от боевой усталости, а любые дальнейшие удары по критически важным узлам координации в Крыму, вероятно, усилят давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета.

Атака на аэродром "Бельбек"

31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе. Также в сети писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек", расположенном в Севастополе. Россияне, со своей стороны, утверждали о якобы атаке десятков ракет.

Позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".

А уже 1 февраля росСМИ рассказывали, что на аэродроме мог быть атакован пункт связи.

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