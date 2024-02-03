UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по аеродрому Бельбек в Криму. З'явився супутниковий знімок

Фото: аеродром Бельбек в Криму днями зазнав ракетної атаки (міноборони РФ)
Автор: Дмитро Левицький

З'явився перший супутниковий знімок аеродрому Бельбек, захопленого росіянами в Криму, після нещодавньої ракетної атаки. На знімку видно наслідки від "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState.

На першому супутниковому знімку, зробленому до ракетних ударів, можна побачити будівлю. Ця ж сама будівля вщент зруйнована на іншому знімку - зробленому вже після повідомлень про ракетний удар.

Як зазначили в DeepState, за попередньою інформацією, було уражено російський командний пункт.

 

Удар по аеродрому Бельбек

Нагадаємо, 31 січня у Криму неодноразово лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі та стовп диму в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі. При цьому росіяни заявили про те, що тимчасово окупований Крим нібито намагалися атакувати десятками ракет.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на удар по аеродрому "Бельбек". А вже 1 лютого росЗМІ розповідали, що на аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, на аеродромі Бельбек були уражені певні об'єкти, зокрема щонайменше три ворожі літаки. Крім того, в кримських пабліках була інформація, що під час атаки на аеродром був ліквідований російський генерал Олександр Татаренко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримракетный удар