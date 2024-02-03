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Удар по аэродрому Бельбек в Крыму. Появился спутниковый снимок

Фото: аэродром Бельбек в Крыму на днях подвергся ракетной атаке (минобороны РФ)
Автор: Дмитрий Левицкий

Появился первый спутниковый снимок аэродрома Бельбека, захваченного россиянами в Крыму, после недавней ракетной атаки. На снимке видны последствия прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

На первом спутниковом снимке, сделанном до ракетных ударов, можно увидеть здание. Это же здание полностью разрушено на другом снимке - сделанном уже после сообщений о ракетном ударе.

Как отметили в DeepState, по предварительной информации, был поражен российский командный пункт.

 

Удар по аэродрому Бельбек

Напомним, 31 января в Крыму неоднократно раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, на которых можно было увидеть следы от ракет в небе и столба дыма в районе аэродрома "Бельбек" в Севастополе. При этом россияне заявили о том, что временно оккупированный Крым якобы пытались атаковать десятками ракет.

Позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на удар по аэродрому "Бельбек". А уже 1 февраля российские СМИ рассказывали, что на аэродроме "Бельбек" в Севастополе мог быть атакован пункт связи.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, на аэродроме Бельбек были поражены определенные объекты, в том числе по меньшей мере три вражеских самолета. Кроме того, в крымских пабликах была информация, что во время атаки на аэродром был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко.

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Крымракетный удар