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Удалось ли окупантам продвинуться на Харьковском направлении: ответ ОВА

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Харьков, Воскресенье 10 июля 2022 14:00
Удалось ли окупантам продвинуться на Харьковском направлении: ответ ОВА Фото: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов (2day.kh.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В последние дни российским оккупантам не удалось захватить ни метра новой территории на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Линия фронта у нас пока не изменилась. Враг не захватил ни одного метра нашей территории. Напротив наши ВСУ пытаются и дальше освобождать населенные пункты", - говорит он.

По его словам, сейчас ведутся активные действия на северном, на северо-восточном направлении, на Изюмском направлении.

"Здесь враг постоянно атакует наши позиции, пытается прорывать их, но терпит потери, отступает на ранее занятые позиции. Причем теряет в живой силе и технике", - констатирует Синегубов.

Напомним, Россия обстреливает Харьков постоянно. Один из последних обстрелов с множеством жертв и пострадавших случился 26 мая. В результате этого обстрела также погиб пятимесячный младенец и 9-летний ребенок. В общей сложности 17 человек получили ранения, а 8 человек погибли. Тогда под артиллерийским огнем оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

Отметим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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