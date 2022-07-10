Удалось ли окупантам продвинуться на Харьковском направлении: ответ ОВА

В последние дни российским оккупантам не удалось захватить ни метра новой территории на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Линия фронта у нас пока не изменилась. Враг не захватил ни одного метра нашей территории. Напротив наши ВСУ пытаются и дальше освобождать населенные пункты", - говорит он.

По его словам, сейчас ведутся активные действия на северном, на северо-восточном направлении, на Изюмском направлении.

"Здесь враг постоянно атакует наши позиции, пытается прорывать их, но терпит потери, отступает на ранее занятые позиции. Причем теряет в живой силе и технике", - констатирует Синегубов.