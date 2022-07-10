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Чи вдалося оккупантам просунутися на Харківському напрямі: відповідь ОВА

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Харків, Неділя 10 липня 2022 14:00
Чи вдалося оккупантам просунутися на Харківському напрямі: відповідь ОВА Фото: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов (2day.kh.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В останні дні російським окупантам не вдалося захопити жодного метра нової території на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Лінія фронту у нас наразі не змінилася. Ворог не захопив жодного метру нашої території. Напроти наші ЗСУ намагаються і надалі звільняти населені пункти", - каже він.

За його словами, наразі ведуться активні дії ведуться на північному, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку.

"Тут ворог постійно атакує наші позиції, намагається проривати їх, але зазнає втрати, відступає на раніше зайняті позиції. При чому має збитки серед живої сили та техніки", - констатує Синєгубов.

Нагадаємо, Росія обстрілює Харків постійно. Один з останніх обстрілів із великою кількістю жертв та постраждалих стався 26 травня. Внаслідок цього обстрілу також загинуло п'ятимісячне немовля та 9-річна дитина. Загалом 17 людей зазнали поранень, а 8 людей загинули. Під артилерійським вогнем опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

Відзначимо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.

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