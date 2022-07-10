Чи вдалося оккупантам просунутися на Харківському напрямі: відповідь ОВА

В останні дні російським окупантам не вдалося захопити жодного метра нової території на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Лінія фронту у нас наразі не змінилася. Ворог не захопив жодного метру нашої території. Напроти наші ЗСУ намагаються і надалі звільняти населені пункти", - каже він.

За його словами, наразі ведуться активні дії ведуться на північному, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку.

"Тут ворог постійно атакує наші позиції, намагається проривати їх, але зазнає втрати, відступає на раніше зайняті позиції. При чому має збитки серед живої сили та техніки", - констатує Синєгубов.