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"Удачи в полете на Луну": Байден прокомментировал "плохие предчувствия" Маска об экономике

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 05 июня 2022 09:39
"Удачи в полете на Луну": Байден прокомментировал "плохие предчувствия" Маска об экономике Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Джо Байден не согласился с главой компании Tesla в его оценке экономики США. Президент США пожелал Илону Маску удачи в полете на Луну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Маск написал в электронном письме руководству компании, что у него "очень плохое предчувствие" по поводу экономики США и ему необходимо сократить около 10% рабочих мест в производителе электромобилей.

Байден предположил, что, возможно, проблема связана с Tesla.

"Пока Илон Маск говорит об этом, Ford значительно увеличивает свои инвестиции. Ford увеличивает инвестиции и производит новые электромобили", - сказал он, отметив, что компания набрала шесть тысяч новых сотрудников.

"Знаете, удачи ему в полете на Луну", - добавил он.

Маск ответил в Твиттере: "Спасибо, господин президент!" со ссылкой на заключение с НАСА в апреле 2021 года контракта на 2,9 млрд долларов со SpaceX Маска на строительство космического корабля для доставки астронавтов на Луну.

Это не первый резкий обмен мнениями между Байденом и Маском. Байден сделал электромобили (EV) центральным элементом плана по превращению Соединенных Штатов в производственный центр, конкуренции с Китаем и предотвращению изменения климата. Но гораздо больше внимания он уделил конкурентам Маска в Детройте.

Маск часто отправлял резкие твиты в адрес президента, жалуясь на отсутствие признания, и критиковал подход Байдена к построению рынка электромобилей, ориентированный прежде всего на профсоюзы и субсидии.

Напомним, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что у него "очень плохое предчувствие" по поводу экономики и что производителю электромобилей необходимо сократить персонал примерно на 10%.

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