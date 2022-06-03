Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономики
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что у него "очень плохое предчувствие" по поводу экономики. Производителю электромобилей необходимо сократить персонал примерно на 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, электронное письмо под названием "Приостановить прием на работу по всему миру" было отправлено руководителям Tesla в четверг.
Ранее на этой неделе Маск попросил сотрудников Tesla вернуться в офис или покинуть компанию. "Все в Tesla должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Если вы не явитесь, мы будем считать, что вы уволились", - написал Маск в электронном письме, разосланном сотрудникам во вторник.
Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что не ожидает рецессии в крупных экономиках, но не может ее исключить. На вопрос на Всемирном экономическом форуме, ожидает ли она рецессии, Георгиева ответила: "Нет, не сейчас. Это не значит, что об этом не может быть и речи".
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