Учреждениям здравоохранения передадут 10 млн медицинских масок, - Шмыгаль

На складах также в наличии аппараты для искусственной вентиляции легких и дыхательные аппараты
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в понедельник, 16 марта, в учреждения здравоохранения по всей Украине передадут 10 млн медицинских масок ввиду пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram.
По словам главы правительства, он лично проверил областные медицинские склады.
"10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок", - заверил премьер.
По его словам, ситуация на складах следующая:
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