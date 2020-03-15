Учреждениям здравоохранения передадут 10 млн медицинских масок, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в понедельник, 16 марта, в учреждения здравоохранения по всей Украине передадут 10 млн медицинских масок ввиду пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам главы правительства, он лично проверил областные медицинские склады.

"10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок", - заверил премьер.

По его словам, ситуация на складах следующая:

Маски - 10 млн штук

Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - 69 шт.

Пульсоксиметры - 1350 ед.

Дыхательный аппарат ручной силиконовый - 1180 ед.

Насос инфузионный - 1330 ед.

Концентратор кислородный - 34 ед.

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