ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Учням 10-11 класів хочуть дозволити довчитися у своїх школах: Комітет освіти готує зміни

17:27 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
Учням 10-11 класів хочуть дозволити довчитися у своїх школах: Комітет освіти готує зміни Законопроєкт хоче захистити права старшокласників (колаж РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Комітет ВР з питань освіти завершує підготовку законопроєкту №15082-д, який гарантує учням 10-11 класів право закінчити повну загальну середню освіту в тому самому закладі, де вони розпочали навчання. Навіть якщо школа змінить статус із ліцею на гімназію.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у Telegram.

Комітет погодив фінальну редакцію

За словами Бабака, технічні команди комітету та Міністерства освіти і науки завершили роботу над фінальною редакцією документа. Її вже розглянув і затвердив профільний підкомітет.

У середу комітет планує рекомендувати зареєструвати комітетську версію законопроєкту №15082-д, а також рекомендувати Верховній Раді ухвалити його за основу і в цілому.

Читайте також: МОН звернулось до вишів через тривалі тривоги, чекають план дій

Що зміниться для школярів

Законопроєкт покликаний захистити права учнів, які вже навчаються у 10-х і 11-х класах за дворічною програмою старшої школи.

Якщо заклад освіти змінить або вже змінив свій статус із ліцею на гімназію, такі учні все одно зможуть:

  • завершити навчання у своєму закладі;
  • пройти повну програму старшої школи;
  • отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Коли документ можуть ухвалити

Сергій Бабак нагадав, що до цього питання комітет повернувся у вересні, а голосування у сесійній залі Верховної Ради очікується у жовтні.

Законопроєкт має врегулювати перехідний період реформи профільної середньої освіти та гарантувати, що зміна статусу школи не позбавить старшокласників можливості завершити навчання у звичному закладі.

Реформа старшої школи

В Україні з вересня 2026-го розпочався новий етап реформи старшої школи. 150 академічних ліцеїв тестують нову модель навчання для 10-12 класів. Повноцінно запуск реформи запланований на 1 вересня 2027 року.

Поступово змінюватиметься і навчальна база: підготовку підручників для профільної школи синхронізували з переходом на нову модель - підручники для 10 класу мають з'явитися у 2027 році, для 11-го - у 2028-му, для 12-го - у 2029 році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Верховна рада Школа Освіта в Україні
Новини
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває
У Києві вже понад 40 постраждалих, атака дронів досі триває
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом