Учням 10-11 класів хочуть дозволити довчитися у своїх школах: Комітет освіти готує зміни

Комітет ВР з питань освіти завершує підготовку законопроєкту №15082-д, який гарантує учням 10-11 класів право закінчити повну загальну середню освіту в тому самому закладі, де вони розпочали навчання. Навіть якщо школа змінить статус із ліцею на гімназію.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у Telegram .

Комітет погодив фінальну редакцію

За словами Бабака, технічні команди комітету та Міністерства освіти і науки завершили роботу над фінальною редакцією документа. Її вже розглянув і затвердив профільний підкомітет.

У середу комітет планує рекомендувати зареєструвати комітетську версію законопроєкту №15082-д, а також рекомендувати Верховній Раді ухвалити його за основу і в цілому.

Що зміниться для школярів

Законопроєкт покликаний захистити права учнів, які вже навчаються у 10-х і 11-х класах за дворічною програмою старшої школи.

Якщо заклад освіти змінить або вже змінив свій статус із ліцею на гімназію, такі учні все одно зможуть:

завершити навчання у своєму закладі;

пройти повну програму старшої школи;

отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Коли документ можуть ухвалити

Сергій Бабак нагадав, що до цього питання комітет повернувся у вересні, а голосування у сесійній залі Верховної Ради очікується у жовтні.

Законопроєкт має врегулювати перехідний період реформи профільної середньої освіти та гарантувати, що зміна статусу школи не позбавить старшокласників можливості завершити навчання у звичному закладі.