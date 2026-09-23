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Ученикам 10-11 классов хотят разрешить доучиться в своих школах: Комитет образования готовит изменения

17:27 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
Ученикам 10-11 классов хотят разрешить доучиться в своих школах: Комитет образования готовит изменения Законопроект хочет защитить права старшеклассников (коллаж РБК-Украина)
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Комитет ВР по вопросам образования завершает подготовку законопроекта №15082-д, который гарантирует ученикам 10-11 классов право закончить полное общее среднее образование в том же учреждении, где они начали обучение. Даже если школа изменит статус с лицея на гимназию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram.

Комитет согласовал финальную редакцию

По словам Бабака, технические команды комитета и министерства образования и науки завершили работу над финальной редакцией документа. Ее уже рассмотрел и утвердил профильный подкомитет.

В среду комитет планирует рекомендовать зарегистрировать комитетскую версию законопроекта №15082-д, а также рекомендовать Верховной Раде принять его за основу и в целом.

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Что изменится для школьников

Законопроект призван защитить права учеников, которые уже учатся в 10-х и 11-х классах по двухлетней программе старшей школы.

Если учебное заведение изменит или уже изменило свой статус с лицеем на гимназию, такие ученики все равно смогут:

  • завершить обучение в своем заведении;
  • пройти полную программу старшей школы;
  • получить свидетельство о среднем образовании.

Когда документ может быть принят

Сергей Бабак напомнил, что к этому вопросу комитет вернулся в сентябре, а голосование в сессионном зале Верховной Рады ожидается в октябре.

Законопроект должен урегулировать переходный период реформы профильного среднего образования и гарантировать, что изменение статуса школы не лишит старшеклассников возможности завершить обучение в привычном заведении.

Реформа старшей школы

В Украине с сентября 2026 года начался новый этап реформы старшей школы. 150 академических лицеев тестируют новую модель обучения для 10-12 классов. Полноценно запуск реформы запланирован на 1 сентября 2027 года.

Постепенно будет меняться и учебная база: подготовку учебников для профильной школы синхронизировали с переходом на новую модель - учебники для 10 класса должны появиться в 2027 году, для 11-го - в 2028-м, для 12-го - в 2029 году.

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