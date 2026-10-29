Учні 10-11 класів зможуть закінчити навчання у своїх школах: Рада ухвалила закон

Що передбачає закон

29 жовтня 2026 року парламент ухвалив у першому читанні та в цілому законопроєкт №15082-д щодо завершення навчання учнями, які у 2026-2027 навчальному році здобувають профільну середню освіту за дворічною програмою старшої школи.

Документ передбачає, що такі учні зможуть завершити навчання в тому самому закладі загальної середньої освіти, до якого їх зарахували або перевели, або в його правонаступника.

Це стосується й закладів, які вже реорганізували або перепрофілювали в гімназії. Для них передбачили спрощену процедуру видачі або переоформлення ліцензій, щоб вони могли забезпечити завершення навчання старшокласників до кінця 2027-2028 навчального року.