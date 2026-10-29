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Учні 10-11 класів зможуть закінчити навчання у своїх школах: Рада ухвалила закон

15:58 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

В Україні учні 10-х і 11-х класів зможуть завершити навчання у своїх закладах освіти, незалежно від їх статусу. Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який має забезпечити безперервність здобуття повної загальної середньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

Що передбачає закон

29 жовтня 2026 року парламент ухвалив у першому читанні та в цілому законопроєкт №15082-д щодо завершення навчання учнями, які у 2026-2027 навчальному році здобувають профільну середню освіту за дворічною програмою старшої школи.

Документ передбачає, що такі учні зможуть завершити навчання в тому самому закладі загальної середньої освіти, до якого їх зарахували або перевели, або в його правонаступника.

Це стосується й закладів, які вже реорганізували або перепрофілювали в гімназії. Для них передбачили спрощену процедуру видачі або переоформлення ліцензій, щоб вони могли забезпечити завершення навчання старшокласників до кінця 2027-2028 навчального року.

Реформа старшої школи

Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв тестують нову модель навчання для 10-12 класів. Учні зможуть обирати профіль і предмети для поглибленого вивчення, а повноцінний запуск реформи старшої школи запланований на 1 вересня 2027 року.

Також ми писали, що з 1 вересня 2027 року після 9 класу школярі зможуть обирати між академічним ліцеєм із навчанням у 10-12 класах і професійним коледжем. На оновленій карті МОН можна перевірити майбутню мережу ліцеїв у своїй громаді, а в академічних ліцеях учні зможуть обирати профіль навчання відповідно до своїх інтересів і планів.

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