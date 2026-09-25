Де зможуть навчатися старшокласники після 9 класу: МОН оновило карту ліцеїв

Після 9 класу українські школярі зможуть продовжити навчання в академічному ліцеї або обрати професійний коледж. На спеціальній карті від МОН можна буде дізнатися більше інформації про найближчі заклади освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

МОН оновило сайт "Реформа старшої школи: Профільна" та карту закладів, де батьки й учні можуть заздалегідь перевірити майбутню мережу ліцеїв. На карті можна обрати область і територіальну громаду, переглянути заклади освіти, їхній статус та перевірити, чи входить конкретний заклад до мережі пілотних ліцеїв.

Що зміниться після 9 класу

З 1 вересня 2027 року реформа старшої профільної школи має запрацювати на національному рівні.

Після завершення 9 класу учні зможуть обрати один із двох основних шляхів:

продовжити навчання в академічному ліцеї;

здобувати освіту у професійному коледжі.

В академічних ліцеях учні навчатимуться у 10-12 класах. Вони зможуть обрати профіль відповідно до своїх інтересів, сильних сторін та планів на майбутнє.

Профілі будуть об'єднані у три освітні кластери:

STEM;

мовно-літературний;

соціально-гуманітарний.

Профільне навчання передбачатиме поглиблене вивчення певних предметів та інтегрованих курсів. Крім того, учні зможуть обирати додаткові дисципліни та курси поза своїм профілем.

Чи можна буде змінити профіль

Вибір профілю не має стати остаточним рішенням одразу після вступу до 10 класу.

У МОН зазначають, що підготовка до такого вибору починатиметься ще у 5-9 класах. Зокрема, учні розвиватимуть навички профорієнтації та зможуть краще зрозуміти власні інтереси й сильні сторони.

10 клас має бути адаптаційним. Учні зможуть зрозуміти, наскільки обраний напрям відповідає їхнім інтересам, і за потреби змінити профіль.

Кількість часу на вибіркові предмети та курси поступово збільшуватиметься. У 10 класі на них передбачено 140 годин, а у 12 класі - вже 420 годин. Таким чином, в останньому класі учні зможуть більше зосередитися на обраних напрямах та підготовці до вступних випробувань.

Де працюватимуть академічні ліцеї

На оновленому сайті реформи батьки та учні можуть переглянути карту майбутньої мережі закладів освіти.

Під час формування мережі враховують, зокрема, відстань до ліцею. Вона має становити до 30 кілометрів, а в багатьох випадках - 10-20 кілометрів.

Для учнів організовуватимуть підвезення шкільними автобусами. Якщо у виняткових випадках відстань до ліцею перевищуватиме 30 кілометрів, при ньому передбачатимуть пансіон. Учні зможуть проживати там протягом робочого тижня та повертатися додому на вихідні.

Такий підхід має дати змогу створити великі ліцеї, які об'єднуватимуть учнів із кількох шкіл та громад і зможуть пропонувати ширший вибір профілів, предметів та курсів.

Скільки ліцеїв вже працює

Пілотування перших 30 академічних ліцеїв старшої профільної школи розпочалося 1 вересня 2025 року.

У 2026-2027 навчальному році таких ліцеїв уже 150. Наступним етапом має стати національне впровадження старшої профільної школи з 1 вересня 2027 року.

Підготовка до реформи передбачає також оновлення освітніх програм, підручників і навчальних матеріалів, професійний розвиток учителів, модернізацію освітнього середовища та закупівлю обладнання.

За словами міністра освіти і науки Андрія Бутенка, держава також працює над безпечними укриттями, шкільними автобусами та доступними маршрутами до ліцеїв, сучасними освітніми просторами й обладнанням.