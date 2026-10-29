Ученики 10-11 классов смогут закончить обучение в своих школах: Рада приняла закон

В Украине ученики 10-х и 11-х классов смогут завершить обучение в своих учебных заведениях, независимо от их статуса. Верховная Рада приняла соответствующий закон, обеспечивающий непрерывность получения полного общего среднего образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.
29 октября 2026 года парламент принял в первом чтении и в целом законопроект №15082-д касательно завершения обучения учениками, которые в 2026-2027 учебном году получают профильное среднее образование по двухлетней программе старшей школы.
Документ предусматривает, что такие ученики смогут завершить обучение в том же учреждении общего среднего образования, в которое их причислили либо перевели, либо в его правопреемнике.
Это касается и заведений, которые уже были реорганизованы или перепрофилированы в гимназии. Для них предусмотрели упрощенную процедуру выдачи или переоформления лицензийч, чтобы они могли обеспечить завершение обучения старшеклассников до конца 2027-2028 учебного года.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 сентября 2026 150 академических лицеев тестируют новую модель обучения для 10-12 классов. Ученики смогут выбирать профиль и предметы для углубленного изучения, а полноценный запуск реформы старшей школы намечен на 1 сентября 2027 года.
Также мы писали, что с 1 сентября 2027 года после 9 класса школьники смогут выбирать между академическим лицеем с обучением в 10-12 классах и профессиональным колледжем. На обновленной карте МОН можно проверить будущую сеть лицеев в своей общине, а в академических лицеях ученики смогут выбирать профиль обучения в соответствии со своими интересами и планами.