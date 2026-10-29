Ученики 10-11 классов смогут закончить обучение в своих школах: Рада приняла закон

Что предусматривает закон

29 октября 2026 года парламент принял в первом чтении и в целом законопроект №15082-д касательно завершения обучения учениками, которые в 2026-2027 учебном году получают профильное среднее образование по двухлетней программе старшей школы.

Документ предусматривает, что такие ученики смогут завершить обучение в том же учреждении общего среднего образования, в которое их причислили либо перевели, либо в его правопреемнике.

Это касается и заведений, которые уже были реорганизованы или перепрофилированы в гимназии. Для них предусмотрели упрощенную процедуру выдачи или переоформления лицензийч, чтобы они могли обеспечить завершение обучения старшеклассников до конца 2027-2028 учебного года.