С учетом будущих потерь. Ущерб от войны превышает 1 трлн долларов, - Шмыгаль

Ущерб от войны России против Украины с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов. Прямые убытки приближаются к 600 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для "Интерфакс-Украина" .

"Ущерб, рассчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы, составляет более триллиона долларов", - отметил он.

По его словам, это пока экспертная оценка. В частности, прямые инфраструктурные убытки с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов превышают 270 млрд долларов. Вторая составляющая - потери экономики.

"Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда мы будем продолжать боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более 290 млрд долларов", - подчеркнул Шмыгаль.

Третья составляющая - это потери, которые понесет Украины в результате снижения ВВП.

"Предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", - добавил он.