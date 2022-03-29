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З урахуванням майбутніх втрат. Збиток від війни перевищує 1 трлн доларів, - Шмигаль

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 13:52
З урахуванням майбутніх втрат. Збиток від війни перевищує 1 трлн доларів, - Шмигаль Фото: прем'єр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Збиток від війни Росії проти України з урахуванням майбутніх втрат перевищує 1 трлн доларів. Прямі збитки наближаються до 600 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для "Інтерфакс-Україна".

"Збиток, розрахований непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки, становить понад трильйон доларів", - зазначив він.

За його словами, це поки експертна оцінка. Зокрема, прямі інфраструктурні збитки з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат перевищують 270 млрд доларів. Друга складова - втрати економіки.

"Це падіння ВВП в розрахунку на місяці, коли ми будемо продовжувати бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад 290 млрд доларів", - підкреслив Шмигаль.

Третя складова - це втрати, які понесе Україна в результаті зниження ВВП.

"Підприємства, які повинні приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звичайно, буде істотне коригування", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці зможуть фіксувати збиток від бойових дій через додаток "Дія".

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