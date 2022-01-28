Учет и кассовые аппараты для ФОПов: Налоговая дала разъяснение

Государственная налоговая служба (ГНС) дала разъяснение относительно учета товарных запасов и применения регистраторов расчетных операций (РРО). Учет нужно вести лишь части ФОПов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения ГНС .

Кто должен вести учет

По данным ГНС, не обязаны применять РРО/ПРО и вести учет товарных запасов физические лица - предприниматели - плательщики единого налога І группы.

Обязаны применять РРО/ПРО, но не обязаны вести учет товарных запасов физические лица - предприниматели - плательщики единого налога II - IV групп, если они не проводят реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, и полудрагоценных камней, либо не являются плательщиками НДС.

Кому нужно вести учет

То есть из всей общественности физических лиц - предпринимателей - плательщиков единого налога ІІ-ІV групп, обязанность ведения учета товарных запасов распространяется только на плательщиков, которые зарегистрированы плательщиками НДС или осуществляют реализацию: