Облік та касові апарати для ФОПів: Податкова надала роз'яснення
Державна податкова служба (ДПС) надала роз'яснення щодо обліку товарних запасів та застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Облік потрібно вести лише частині ФОПів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ДПС.
Хто не повинен вести облік
За даними ДПС, не зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО та вести облік товарних запасів фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку І групи.
Зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО, але не зобов’язані вести облік товарних запасів фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку ІІ - ІV груп, якщо вони не здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, та напівдорогоцінного каміння, або не є платниками ПДВ.
Кому потрібно вести облік
Тобто із всього загалу фізичних осіб - підприємців - платників єдиного додатку ІІ - ІV груп, обов’язок ведення обліку товарних запасів поширюється лише на платників, які зареєстровані платниками ПДВ або здійснюють реалізацію:
- технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- лікарських засобів, виробів медичного призначення;
- ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Нагадаємо, з 1 січня 2022 року ФОПи - платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати РРО та/або програмні РРО при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу