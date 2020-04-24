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Вчені перервали дослідження препарату від COVID-19 після смерті близько 20 пацієнтів

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 19:27
Вчені перервали дослідження препарату від COVID-19 після смерті близько 20 пацієнтів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Після прийому хлорохіну у пацієнтів збільшувалася аритмія

Вчені перервали дослідження препарату проти малярії хлорохін для лікування коронавірусу COVID-19 після того, як померли близько 20 пацієнтів, які приймають ці ліки. Про це повідомляє CNBC.

Наголошується, що у пацієнтів, які приймали цей препарат, з'явилася аритмія, а також збільшилася смертність порівняно з показником пацієнтів, які не приймали ніяких медикаментів. У пацієнтів, які дали згоду на прийом препарату смертність склала 28%, тоді як серед тих, хто відмовився приймати ці ліки, смертність склала 11%.

"Гідроксихлорохін і хлорохін можуть викликати аномальні серцеві ритми і підвищене серцебиття, зване шлуночковою тахікардією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бразилії після лікування хлорохіном померли 11 пацієнтів. Після цього бразильські вчені зупинили дослідження.

Також РБК-Україна писало, що в Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, яке може істотно знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які викликає в організмі людини коронавірус.

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