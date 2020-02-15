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Ученые оценили реальный процент смертности от коронавируса

Новости » Общество     15.02.2020 - 21:47
Ученые оценили реальный процент смертности от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Смертность от инфекции составляет 0,4-4% от всех инфицированных

Ученые Имперского колледжа в Лондоне (Великобритания) определили реальный процент смертности от коронавируса в мире. Об этом говорится в специальном исследовании для Всемирной организации здравоохранения.

В СМИ распространяют информацию, что смертность от коронавируса в мире составляет около 2% (показатель высчитывают, когда делят количество умерших на количество инфицированных). Ученые утверждают, что этот расчет не является точным и не учитывает многие факторы.

В связи с этим ученые предложили разделить случаи смертей от коронавируса на территории материкового Китая и за его пределами и оценить данные отдельно. Отмечается, что из-за переполненности китайских больниц, в статистику попадают только тяжелые случаи, а вот за его пределами вирус обнаруживают чаще. Поэтому не в Китае данные отличаются.

Согласно исследованию, с вероятностью до 95% смертность от инфекции составляет 0,4-4% от всех инфицированных. Если вирус фиксируют у человека в течение 14 дней, то средний показатель составляет - 0,9%, а если этот срок вдвое короче - 0,8%. Такой показатель значительно выше, как у сезонного гриппа (0,1%), но значительно ниже, чем у других коронавирусов SARS и MERS.

Напомним, ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавирусом, невозможно спрогнозировать.

По состоянию на утро 14 февраля, в мире зарегистрировано почти 65 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Летальными оказались 1383 случая.

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