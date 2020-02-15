Вчені оцінили реальний відсоток смертності від коронавирусу

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Смертність від інфекції становить 0,4-4% від усіх інфікованих

Вчені Імперського коледжу в Лондоні (Великобританія) визначили реальний відсоток смертності від коронавирусу в світі. Про це йдеться в спеціальному дослідженні для Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У ЗМІ поширюють інформацію, що смертність від коронавируса в світі складає близько 2% (показник вираховують, коли ділять кількість померлих на кількість інфікованих). Вчені стверджують, що цей розрахунок не є точним і не враховує багато факторів.

У зв'язку з цим вчені запропонували розділити випадки смертей від коронавируса на території материкового Китаю і за його межами і оцінити дані окремо. Відзначається, що через переповненість китайських лікарень, в статистику потрапляють тільки важкі випадки, а ось за його межами вірус виявляють частіше. Тому не в Китаї дані відрізняються.

Згідно з дослідженням, з імовірністю до 95% летальність інфекції становить 0,4-4% від усіх інфікованих. Якщо вірус фіксують у людини протягом 14 днів, то середній показник становить - 0,9%, а якщо цей строк удвічі коротше - 0,8%. Такий показник значно вищий, як у сезонного грипу (0,1%), але значно нижче, ніж у інших коронавірусів SARS і MERS.

Нагадаємо, раніше директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що подальший розвиток епідемії, викликаної коронавірусів, неможливо спрогнозувати.

Станом на ранок 14 лютого, в світі зареєстровано майже 65 тис. Лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусів COVID-19. Летальними виявилися 1383 випадки.