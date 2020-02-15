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Развитие вызванной коронавирусом эпидемии невозможно предсказать, - ВОЗ

Новости » Общество     15.02.2020 - 17:03
Развитие вызванной коронавирусом эпидемии невозможно предсказать, - ВОЗ
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

В ВОЗ выразили обеспокоенность воздействием эпидемии на страны со слабой системой здравоохранения

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавирусом, невозможно спрогнозировать. Об этом он заявил на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Невозможно предсказать, в каком направлении пойдет эпидемия коронавируса", - сказал он.

Гебрейесус также выразил обеспокоенность воздействием эпидемии на страны со слабой системой здравоохранения. Он призвал мировое сообщество проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом. Гебрейесус предупредил также против политизации проблематики коронавируса.

Напомним, ранее в ВОЗ прогнозировали, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом. Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы. Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек.

По состоянию на утро 14 февраля, в мире зарегистрировано почти 65 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Летальными оказались 1383 случая.

В Сингапуре сообщили о пяти новых случаях заражения коронавирусом Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии приближается к 300
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