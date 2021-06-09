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Ученые объяснили, как изменится общая смертность в Украине после окончания пандемии коронавируса

Автор: РБК-Украина

Реальная смертность в Украине могла бы стать ниже. Это возможно при условии, если бы сейчас коронавирусная болезнь была полностью остановлена.

Такое предположение обнародованное в прогнозе НАН.

Ученые утверждают, что общая смертность могла бы уменьшиться из-за того, что некоторые люди, которые уже были тяжело больны, умерли на фоне пандемии из-за инфицирования коронавирусом или недостаточного ухода медицинским персоналом в условиях ограниченности доступа к медицинскому обслуживанию.

Также отмечается, что в мае 2021 года общая смертность снизилась с незначительным опережением, по сравнению со смертностью при подтвержденном COVID-19. Избыточная смертность продолжает демонстрировать динамику с большей абсолютной амплитудой, по сравнению с числом летальных исходов при COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Ученые Национальной академии наук Украины спрогнозировали среднее количество новых случаев COVID-19 до конца июня.

РБК-Украина писало, что с марта 2020 года по середину апреля 2021 года в странах Европейского союза зафиксировано на 750 тысяч смертей больше, чем за тот же период в 2016-2019 годах.

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