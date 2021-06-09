Ученые объяснили, как изменится общая смертность в Украине после окончания пандемии коронавируса

Реальная смертность в Украине могла бы стать ниже. Это возможно при условии, если бы сейчас коронавирусная болезнь была полностью остановлена.

Ученые утверждают, что общая смертность могла бы уменьшиться из-за того, что некоторые люди, которые уже были тяжело больны, умерли на фоне пандемии из-за инфицирования коронавирусом или недостаточного ухода медицинским персоналом в условиях ограниченности доступа к медицинскому обслуживанию.

Также отмечается, что в мае 2021 года общая смертность снизилась с незначительным опережением, по сравнению со смертностью при подтвержденном COVID-19. Избыточная смертность продолжает демонстрировать динамику с большей абсолютной амплитудой, по сравнению с числом летальных исходов при COVID-19.