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Ученые дали прогноз развития COVID в Украине до конца июня: ситуация улучшится

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Киев, Среда 09 июня 2021 08:55
Ученые дали прогноз развития COVID в Украине до конца июня: ситуация улучшится Фото: в Украине улучшится ситуация с коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Ученые Национальной академии наук Украины спрогнозировали среднее количество новых случаев COVID-19 до конца июня.

Об этом говорится в прогнозе НАН.

Как сообщили ученые, среднее количество новых обнаружений в Украине уменьшилось до 1718 человек в день (уменьшение вдвое за две недели). Среднее количество летальных исходов равно 91 смерти в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 1465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1013 - в течение недели 16-22 июня 2021 года.

Ученые дали прогноз развития COVID в Украине до конца июня: ситуация улучшится

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило о 1385 новых случаях коронавируса.

Отметим, в Украине 15 областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантина.

Кроме того, Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина.

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