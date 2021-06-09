Ученые дали прогноз развития COVID в Украине до конца июня: ситуация улучшится

В Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Ученые Национальной академии наук Украины спрогнозировали среднее количество новых случаев COVID-19 до конца июня.

Об этом говорится в прогнозе НАН .

Как сообщили ученые, среднее количество новых обнаружений в Украине уменьшилось до 1718 человек в день (уменьшение вдвое за две недели). Среднее количество летальных исходов равно 91 смерти в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 1465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1013 - в течение недели 16-22 июня 2021 года.