RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вчені пояснили, як зміниться загальна смертність в Україні після закінчення пандемії коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Реальна смертність в Україні могла б стати нижчою. Це можливо за умови, якби зараз коронавірусну хворобу було повністю зупинено.

Таке припущення оприлюднене у прогнозі НАН.

Науковці стверджують, що загальна смертність могла б зменшитися через те, що деякі люди, які вже були важко хворі, померли на тлі пандемії через інфікування коронавірусом або недостатній догляд медичним персоналом в умовах обмеженості доступу до медичного обслуговування.

Також зазначається, що у травні 2021 року загальна смертність знизилася з незначним випередженням, порівняно зі смертністю при підтвердженому COVID-19. Надлишкова смертність продовжує демонструвати динаміку з більшою абсолютною амплітудою, порівняно з числом летальних випадків при COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Україні стабілізувалась ситуація з коронавірусом. Вчені Національної академії наук України спрогнозували середню кількість нових випадків COVID-19 до кінця червня.

РБК-Україна писало, що із березня 2020 року по середину квітня 2021 року в країнах Європейського союзу зафіксовано на 750 тисяч смертей більше, ніж за той же період у 2016-2019 роках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України преступленияНАН Украины