ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені виявили ідеальні місця для будівництва баз на Місяці: що відомо

Новость на русском →
Четвер 28 липня 2022 18:11
Вчені виявили ідеальні місця для будівництва баз на Місяці: що відомо Фото: вчені виявили ідеальні місця для будівництва баз на Місяці (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Вчені виявили місьця, які в майбутньому можуть служити для будівництва місячних баз. Йдеться про провали, в яких температура вища, ніж на поверхні супутника Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Виявити оптимальну температуру вдалося завдяки зонду LRO. Загалом на Місяці є 16 підтверджених круглих провалів, які вперше були зафіксовані у 2009 році.

Утвори є наслідком обвалення стелі лавових трубок або ж печер через сейсмічну активність, або ж інших процесів. Їх діаметр становить від 15 до 150 метрів і, переважно, вони знаходяться в місячних морях.

Вчені вважають, що провали можуть стати місцем для перших місячних поселень, які отримають у цьому випадку додатковий захист від космічного та сонячного випромінювання.

Фото: вчені виявили ідеальні місця для будівництва баз на Місяці (nasa.gov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

Тим часом телескоп NASA імені Джеймса Вебба створив найглибше і чітке інфрачервоне зображення далекого всесвіту на сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України