Вчені виявили ідеальні місця для будівництва баз на Місяці: що відомо

Вчені виявили місьця, які в майбутньому можуть служити для будівництва місячних баз. Йдеться про провали, в яких температура вища, ніж на поверхні супутника Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Виявити оптимальну температуру вдалося завдяки зонду LRO. Загалом на Місяці є 16 підтверджених круглих провалів, які вперше були зафіксовані у 2009 році.

Утвори є наслідком обвалення стелі лавових трубок або ж печер через сейсмічну активність, або ж інших процесів. Їх діаметр становить від 15 до 150 метрів і, переважно, вони знаходяться в місячних морях.

Вчені вважають, що провали можуть стати місцем для перших місячних поселень, які отримають у цьому випадку додатковий захист від космічного та сонячного випромінювання.

Фото: вчені виявили ідеальні місця для будівництва баз на Місяці (nasa.gov)