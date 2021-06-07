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Ученые обнаружили еще одно опасное последствие коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Группа ученых из Бирмингемского университета считают, что коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям. В тяжелых случаях возможны параличи дыхательных и краниальных мышц.

Об исследовании сообщает издание EurekAlert!.

У участников исследования, которые переболели коронавирусом в тяжелой и легкой формах, выявили онемение ступней и кистей рук, мышечную слабость и боли, проблемы с координацией.

Один из авторов исследования сообщил, что выработанные после болезни антитела схожи с теми, что вызывают аутоиммунные болезни сердца, мышц и кожи.

Синдром Гийена-Барре - состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. По информации ВОЗ, он может привести практически к полному параличу. Чаще всего встречается у взрослых мужчин. Большинство людей выздоравливают даже при тяжелых случаях синдрома.

Ранее власти Индии предупредили население о негативном влиянии коронавируса на детей. По их словам, пока что COVID-19 проявляется у детей слабыми симптомами, но ситуация изменится, если изменится сам вирус.

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