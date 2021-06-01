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"Черная плесень" добралась до Ирака: есть первые жертвы

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Вторник 01 июня 2021 21:53
"Черная плесень" добралась до Ирака: есть первые жертвы Фото: в Ираке от "черной плесени" умерли два человека (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Ираке подтвердили заражение мукормикозом, также известным как "черная плесень". От болезни умерли два человека.

Об этом сообщает издание Rudaw.

По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, первая жертва умерла в городе Насирия. О том, что он заболел "черной плесенью" стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти погибшего.

"Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, из-за ослабления иммунитета", - заявил он.

Спикер Департамента также добавил, что в стране зарегистрировано еще четіре случая заражения "черной плесенью".

Напомним, в Индии от мукормикоза пострадали более 9 тысяч человек. При этом 250 человек скончались от грибкового заболевания.

Болезнь поражает легкие, глаза и другие органы и калечит людей.

Кроме того, ученые выявили, что вакцины от коронавируса эффективны от штамма, который появился в Индии.

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