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Вчені виявили ще один небезпечний наслідок коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

Група вчених з Бірмінгемського університету вважають, що коронавірус може призвести до розвитку синдрому Гієна-Барре та інших аутоімунних захворювань. У важких випадках можливі паралічі дихальних і краніальних м'язів.

Про дослідження повідомляє видання EurekAlert!.

В учасників дослідження, які перехворіли на коронавірус у важкій і легкій формах, виявили оніміння ступень і кистей, м'язову слабкість і болі, проблеми з координацією.

Один з авторів дослідження повідомив, що вироблені після хвороби антитіла схожі з тими, що викликають аутоімунні хвороби серця, м'язів і шкіри.

Синдром Гієна-Барре - стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. За інформацією ВООЗ, він може привести практично до повного паралічу. Найчастіше зустрічається у дорослих чоловіків. Більшість людей одужують навіть при важких випадках синдрому.

Раніше влада Індії попередила населення про негативний вплив коронавірусу на дітей. За їхніми словами, поки що COVID-19 проявляється у дітей слабкими симптомами, але ситуація зміниться, якщо зміниться сам вірус.

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