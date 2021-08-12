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Ученые назвали вакцины, после которых не было зафиксировано ни одной смерти от "Дельты"

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Катар, Четверг 12 августа 2021 11:54
Ученые назвали вакцины, после которых не было зафиксировано ни одной смерти от "Дельты" Фото: Ученые назвали вакцины, после которых не было зафиксировано ни одной смерти от "дельты" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Катарские ученые оценили эффективность вакцин Pfizer и Moderna против коронавируса "Дельта". Так, среди привитых этими препаратами не было зафиксировано ни одной смерти от нового штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные научного исследования, опубликованные на портале MedRxiv.

Согласно исследованиям, эффективность вакцины Pfizer против заражения "Дельта"-штаммом составляла 64,2% через 14 дней после первой дозы, а после второй 53,5%.

Кроме этого, показатели эффективности препарата Moderna составили 79% после введения первой дозы вакцины и 84,8% после второй соответственно.

Из исследования катарских ученых следует, что вакцина Moderna оказалась эффективнее против "Дельты", чем Pfizer.

Однако, летальных исходов от нового штамма коронавируса после прививки указанными вакцинами ученые не зафиксировали.

Напомним, что американские ученые заявили о высокой смертоносности нового штамма коронавируса "Йота", который был впервые обнаружен в городе Нью-Йорк.

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