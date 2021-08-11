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Смертоноснее других. В США обнаружили новый штамм COVID-19

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Нью-Йорк, Среда 11 августа 2021 15:22
Смертоноснее других. В США обнаружили новый штамм COVID-19 Фото: в США обнаружили новый штамм COVID - 19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Американские ученые заявили о высокой смертоносности нового штамма коронавируса "Йота". Впервые он был обнаружен в городе Нью-Йорк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Medical.

"Вариант B.1.526 SARS-CoV-2, также известный как вариант "Йота", был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже он был обнаружен во всех 52 штатах США, а также в 27 стран мира", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, среди людей в возрасте от 45 лет смертность от штамма B.1.526 SARS-CoV-2, составляет до 82% процентов.

Указано, что "Йота" - более патогенный штамм, скорость его распространения больше всех других разновидностей коронавируса на 25%.

Указано, что "Йота"-вариант может преодолевать иммунитет у людей, которые уже переболели на коронавирус в 10% случаев.

Напомним, две группы исследователей обнаружили, что в Нью-Йорке быстро распространяется новый штамм коронавируса.

Ученые обеспокоены, что мутация может ослабить эффективность вакцин от COVID-19.

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