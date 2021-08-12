Вчені назвали вакцини, після яких не було зафіксовано жодної смерті від "Дельти"

Катарські вчені оцінили ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти коронавірусу "Дельта". Так, серед щеплених цими препаратами не було зафіксовано жодної смерті від нового штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані наукового дослідження, опубліковані на порталі MedRxiv.

Згідно з дослідженням, ефективність вакцини Pfizer проти зараження "Дельта"-штамом становила 64,2% через 14 днів після першої дози, а після другої 53,5%.

Крім цього, показники ефективності препарату Moderna склали 79% після введення першої дози вакцини та 84,8% після другої відповідно.

З дослідження катарських вчених випливає, що вакцина Moderna виявилася ефективнішою проти "Дельти", ніж Pfizer.

Однак, летальних випадків від нового штаму коронавірусу після щеплення вказаними вакцинами вчені не зафіксували.