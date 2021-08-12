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Вчені назвали вакцини, після яких не було зафіксовано жодної смерті від "Дельти"

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Катар, Четвер 12 серпня 2021 11:54
Вчені назвали вакцини, після яких не було зафіксовано жодної смерті від "Дельти" Фото: вчені назвали вакцини, після яких не було зафіксовано жодної смерті від "Дельти" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Катарські вчені оцінили ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти коронавірусу "Дельта". Так, серед щеплених цими препаратами не було зафіксовано жодної смерті від нового штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані наукового дослідження, опубліковані на порталі MedRxiv.

Згідно з дослідженням, ефективність вакцини Pfizer проти зараження "Дельта"-штамом становила 64,2% через 14 днів після першої дози, а після другої 53,5%.

Крім цього, показники ефективності препарату Moderna склали 79% після введення першої дози вакцини та 84,8% після другої відповідно.

З дослідження катарських вчених випливає, що вакцина Moderna виявилася ефективнішою проти "Дельти", ніж Pfizer.

Однак, летальних випадків від нового штаму коронавірусу після щеплення вказаними вакцинами вчені не зафіксували.

Нагадаємо, що американські вчені заявили про високу смертоносність нового штаму коронавірусу "Йота", який був вперше виявлений у місті Нью-Йорк.

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Коронавірус "Дельта"
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