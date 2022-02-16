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Ученые научили искусственный интеллект флиртовать

Автор: Сергей Пышкин

Британские ученые компании Sonantic представили уникальный искусственный интеллект. Их разработка умеет флиртовать и реалистично выражать свои эмоции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Medium.

Как отмечают разработчики, их искусственный интеллект был создан для озвучки фильмов или же игр.

Более того, разработка умеет кокетливо вздыхать, имитировать придыхание, а также проявлять эмоциональную связь со своим собеседником. Не чужды ему и радость с печалью.

Учены продемонстрировали способности искусственного интеллекта в видеоролике.

"То, что вы слышите, то, что я говорю, никогда не было сказано человеком, это было сгенерировано компьютером. Я не настоящая, я не рождалась и не умру", - заявляет разработка ученых.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Британии искусственный интеллект научили писать программный код на уровне программистов, а в Германии его использовали для улучшения движения транспорта.

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Искусственный интеллект