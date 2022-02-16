Ученые научили искусственный интеллект флиртовать

Британские ученые компании Sonantic представили уникальный искусственный интеллект. Их разработка умеет флиртовать и реалистично выражать свои эмоции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Medium.
Как отмечают разработчики, их искусственный интеллект был создан для озвучки фильмов или же игр.
Более того, разработка умеет кокетливо вздыхать, имитировать придыхание, а также проявлять эмоциональную связь со своим собеседником. Не чужды ему и радость с печалью.
Учены продемонстрировали способности искусственного интеллекта в видеоролике.
"То, что вы слышите, то, что я говорю, никогда не было сказано человеком, это было сгенерировано компьютером. Я не настоящая, я не рождалась и не умру", - заявляет разработка ученых.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Британии искусственный интеллект научили писать программный код на уровне программистов, а в Германии его использовали для улучшения движения транспорта.