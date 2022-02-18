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Ученые нашли детеныша акулы-призрака на берегу Новой Зеландии

Автор: Сергей Пышкин

Исследователи обнаружили детеныша акулы-призрака у берегов Новой Зеландии. Этот род живет в глубинах вод по всему миру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Livescience.

Детеныша нашли ученые Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии во время исследования популяции рыб. Дайверы анализировали особей на глубине 1200 метров.

Как отмечают учены, эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах где питаются желтком, пока не вылупляться. Учитывая глубину и маленькие размеры детенышей - встретить их достаточно сложно.

Фото: ученые нашли детеныша акулы-призрака на берегу Новой Зеландии (niwa.co.nz)

Исследователи планируют провести генетические тесты, чтобы определить к какому именно из 50 видов принадлежит детеныш. После этого его сравнят со взрослыми особями, чтобы определить стадии взросления акулы: как меняется ее цвет, размеры или пищевые привычки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ученые зафиксировали двух рекордсменов среди молний.

Тем временем в Германии, во время раскопок, обнаружили могилу в возрасте 1400 лет. В ней был похоронен всадник и обезглавленный конь.

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Новая Зеландия