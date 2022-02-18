Детеныша нашли ученые Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии во время исследования популяции рыб. Дайверы анализировали особей на глубине 1200 метров.

Как отмечают учены, эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах где питаются желтком, пока не вылупляться. Учитывая глубину и маленькие размеры детенышей - встретить их достаточно сложно.

Фото: ученые нашли детеныша акулы-призрака на берегу Новой Зеландии (niwa.co.nz)

Исследователи планируют провести генетические тесты, чтобы определить к какому именно из 50 видов принадлежит детеныш. После этого его сравнят со взрослыми особями, чтобы определить стадии взросления акулы: как меняется ее цвет, размеры или пищевые привычки.