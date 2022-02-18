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Вчені знайшли дитинча акули-примари на березі Нової Зеландії

Автор: Сергій Пишкін

Дослідники виявили дитинча акули-примари біля берегів Нової Зеландії. Цей рід живе в глибинах вод по всьому світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Livescience.

Дитинча знайшли вчені Національного Інституту водних і атмосферних досліджень Нової Зеландії під час дослідження популяції риб. Дайвери аналізували особин на глибині 1200 метрів.

Як відзначають вчені, ембріони акул-привидів розвиваються в яйцевих капсулах де харчуються жовтком, поки не вилупляться. З огляду на глибину і маленькі розміри дитинчат - зустріти їх досить складно.

Фото: вчені знайшли дитинча акули-примари на березі Нової Зеландії (niwa.co.nz)

Дослідники планують провести генетичні тести, щоб визначити до якого саме з 50 видів належить дитинча. Після цього його порівняють з дорослими особинами, щоб визначити стадії дорослішання акули: як змінюється її колір, розміри або харчові звички.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені зафіксували двох рекордсменів серед блискавок.

Тим часом у Німеччині, під час розкопок, виявили могилу у віці 1400 років. В ній був похований вершник і обезголовлений кінь.

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Новая Зеландия