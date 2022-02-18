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Ученные планируют построить сверхбыстрый межзвездный парус

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Пятница 18 февраля 2022 10:16
Ученные планируют построить сверхбыстрый межзвездный парус Фото: ученные планируют построить сверхбыстрый межзвездный парус (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

Ученые Университета Пенсильвании предложили построить сверхбыстрый межзвездный парус. Скорость аппарата сможет достигать одной пятой скорости света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Phys.

Благодаря своей скорости, парус сможет добраться к ближайшей к Солнцу звезде - Альфе Центавре - всего за 20 лет. Нынешним космическим аппаратам для этого потребуется почти 80 тысяч лет.

Как устроен парус?

Согласно ранним исследованиям, планировалось построить парус, который питался бы от энергии Солнца. Впрочем, для того, чтобы он мог развить большую скорость - ученые предложили использовать наземный массивный лазер.

Благодаря нанотонким материалам, трехметровая конструкция смогла бы транспортировать зонды размером с микрочип. Также легкие паруса во время полета должны были бы раскрываться, как парашют, чтобы предотвратить плавление или же физические повреждения.

Как отмечают ученые, благодаря своей структуре устройство смогло бы выдерживать нагрузки во время гиперускорения, а наноразмерные узоры обеспечивали бы парусу эффективное рассеивание тепла, которое исходит от лучей лазера.

Исследователи планируют в ближайшем будущем построить первый прототип из доступных материалов, чтобы провести эксперименты с помощью лазерных установок.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что Маск провёл презентацию касаемо сверхтяжелой ракеты Starship.

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