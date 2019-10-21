На учениях в РФ с участием Путина сорвался ракетный запуск

В Российской Федерации на учениях под командованием президента Владимира Путина сорвался ракетный пуск. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на близкие к российскому Минобороны источники.

Сообщается, что на прошлой неделе в ходе учений "Гром-2019" атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" совершил только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р, а не два как анонсировалось ранее. В частности, вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, а подводная лодка вернулась с неотстрелянной ракетой.

По данным источников, нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки. Ракеты данного типа находятся на вооружении более 40 лет.

Напомним, в августе Россия провела учения с использованием ракет и атомных подлодок. В частности, ракеты были запущены из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря.

Отметим, заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран заявил, что Российская Федерация готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. А Вооруженные силы Украины готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе.