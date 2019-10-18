ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии, - замглавы Генштаба ВСУ

Новости » Общество    18.10.2019 - 10:39
Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии, - замглавы Генштаба ВСУ
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

ВСУ готовится к отражению агрессии по всей границе Украины

Российская Федерация готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Тарана в "Тиждень".

По словам Тарана, ВСУ готовятся к отражению вооруженной агрессии России по всей границе Украины.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал он.

Напомни, ранее РБК-Украина сообщало, что президент РФ Владимир Путин планирует выйти из соглашения о наказании за военную агрессию. Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве признания данной комиссии, которая была создана в рамках Женевских конвенций.

Также сообщалось, что по данным Главного управления разведки Минобороны, боевики на Донбассе привели свои силы в полную боеготовность. Российские оккупационные войска начали тактические учения.

Компания друга Путина добывает в Украине сырье для российского оружия, - "Схемы" Рада одобрила закон о модернизации сержантской службы в ВСУ
Новости Украины Вооруженные силы Украиныагрессия РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь