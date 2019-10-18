Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии, - замглавы Генштаба ВСУ

Иллюстративное фото (dnr-news.com)

ВСУ готовится к отражению агрессии по всей границе Украины

Российская Федерация готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Тарана в "Тиждень".

По словам Тарана, ВСУ готовятся к отражению вооруженной агрессии России по всей границе Украины.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал он.

Напомни, ранее РБК-Украина сообщало, что президент РФ Владимир Путин планирует выйти из соглашения о наказании за военную агрессию. Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве признания данной комиссии, которая была создана в рамках Женевских конвенций.

Также сообщалось, что по данным Главного управления разведки Минобороны, боевики на Донбассе привели свои силы в полную боеготовность. Российские оккупационные войска начали тактические учения.