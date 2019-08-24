Россия провела учения с использованием ракет и атомных подлодок

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Две подлодки РФ выстрелили баллистическими ракетами по военным полигонам

Россия провела боевую подготовку в рамках которой атомные подлодки "Тула" и проекта 955 "Юрий Долгорукий" выстрелили баллистическими ракетами по полигону Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Ракеты были запущены из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря.

"24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий", - сказали в ведомстве.

Напомним, РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием Соединенными Штатами Америки новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Ранее США испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Так, испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошло в штате Калифорния 18 августа.