Учения Sea Breeze-2021 подошли к концу: первый корабль-участник отправился на родину

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заявил о завершении учений Sea Breeze-2021. Первый корабль участник уже отправился домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС в Facebook.
В пятницу в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строи и ордера, что стало завершающим этапом морской фазы учений.
Издание "Думская" отмечает, что после этого корабли НАТО вернулись в Одессу, а болгарский противолодочный корвет "Бодри" уже ушел на родину.
Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что действия Российской Федерации на Черном море никак не затрудняли проведение учений НАТО Sea Breeze-2021.
Как писало РБК-Украина, украинские военные не исключали, что Россия может осуществить провокации во время учений Sea Breeze. Однако они заявляли о готовности к такому повороту событий.