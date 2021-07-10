Навчання Sea Breeze-2021 підійшли до кінця: перший корабель-учасник відправився на батьківщину

Командувач Військово-Морських Сил Збройних сил України Олексій Неіжпапа заявив про завершення навчань Sea Breeze-2021. Перший корабель учасник вже вирушив додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС в Facebook.
У п'ятницю у Чорному морі корабельні з'єднання Sea Breeze-2 021 шикувалися у строї і ордери, що стало завершальним етапом морської фази навчань.
Видання "Думська" зазначає, що після цього кораблі НАТО повернулися в Одесу, а болгарський протичовновий корвет "Бодрі" уже пішов на батьківщину.
Нагадаємо, раніше прес-секретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що дії Російської Федерації на Чорному морі ніяк не заважали проведення навчань НАТО Sea Breeze-2021.
Як писало РБК-Україна, українські військові не виключали, що Росія може здійснити провокації під час навчань Sea Breeze. Однак вони заявляли про готовність до такого повороту подій.