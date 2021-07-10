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Навчання Sea Breeze-2021 підійшли до кінця: перший корабель-учасник відправився на батьківщину

Автор: Юлія Струк

Командувач Військово-Морських Сил Збройних сил України Олексій Неіжпапа заявив про завершення навчань Sea Breeze-2021. Перший корабель учасник вже вирушив додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС в Facebook.

У п'ятницю у Чорному морі корабельні з'єднання Sea Breeze-2 021 шикувалися у строї і ордери, що стало завершальним етапом морської фази навчань.

Видання "Думська" зазначає, що після цього кораблі НАТО повернулися в Одесу, а болгарський протичовновий корвет "Бодрі" уже пішов на батьківщину.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що дії Російської Федерації на Чорному морі ніяк не заважали проведення навчань НАТО Sea Breeze-2021.

Як писало РБК-Україна, українські військові не виключали, що Росія може здійснити провокації під час навчань Sea Breeze. Однак вони заявляли про готовність до такого повороту подій.

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ученияSea Breeze