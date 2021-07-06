ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пентагон не увидел препятствий учениям Sea Breeze со стороны России

Новина українською →
Вторник 06 июля 2021 22:20
Пентагон не увидел препятствий учениям Sea Breeze со стороны России Фото: пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что действия Российской Федерации на Черном море никак не затрудняют проведение учений НАТО Sea Breeze-2021.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Министерства обороны США.

"Мы сфокусированы на учениях Sea Breeze-2021, и они проходят вполне хорошо. Активная фаза маневров продолжается. Я не слышал о каких-либо затруднениях при проведении учений Sea Breeze 2021 из-за действий России", - сказал он.

Напомним, сегодня в Украине началась активная фаза военных учений Sea Breeze.

Кроме того, украинские военные не исключают, что Россия может осуществить провокации во время учений Sea Breeze, но они готовы к этому.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Российская Федерация Sea Breeze
NEWS
Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле, - KSE
Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле, - KSE
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине