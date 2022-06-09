Из-за учений НАТО? Россия вывела в Балтийское море десятки кораблей: что известно

Россия начала учения в Балтийском море. Там как раз свои учения проводят страны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение флота, пишет ТАСС .

К учениям привлекли около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

"В соответствии с планом подготовки сил (войск) Балтийского флота (БФ) на 2022 год в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками флота", - цитирует сообщение российского флота ТАСС.

Учения продлятся до 19 июня.