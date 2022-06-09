Из-за учений НАТО? Россия вывела в Балтийское море десятки кораблей: что известно
Россия начала учения в Балтийском море. Там как раз свои учения проводят страны НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение флота, пишет ТАСС.
К учениям привлекли около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.
"В соответствии с планом подготовки сил (войск) Балтийского флота (БФ) на 2022 год в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками флота", - цитирует сообщение российского флота ТАСС.
Учения продлятся до 19 июня.
Как сообщалось, недавно в Балтийском море начались двухнедельные Военно-морские учения НАТО BALTOPS-22 с участием Финляндии и Швеции. Ранее две страны заявили о намерении вступить в альянс. Учения продлятся до 17 июня.
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