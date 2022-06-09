Через навчання НАТО? Росія вивела до Балтійського моря десятки кораблів: що відомо

Росія почала навчання у Балтійському морі. Там саме навчання проводять країни НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення флоту, пише ТАСС .

До навчань залучили близько 60 надводних бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, понад 40 літаків та гелікоптерів, а також до 2 тис. одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

"Відповідно до плану підготовки сил (військ) Балтійського флоту (БФ) на 2022 рік у Балтійському морі та на полігонах бойової підготовки в Калінінградській області під керівництвом командувача БФ віце-адмірала Віктора Лііни стартувало оперативне вчення з угрупованнями флоту", - цитує повідомлення російського флоту ТАРС.

Навчання триватимуть до 19 червня.