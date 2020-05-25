Ученики профтехов выйдут на практическое обучение с первого июня

Начать работу смогут заведения профобразования только тех регионов, где местная власть примет решение о послаблении карантина
С 1-го июня учащиеся учреждений профобразования, для которых невозможно перенести практическое обучение в дистанционный формат, смогут выходить на занятия. Для выпускников также смогут организовать государственную квалификационную аттестацию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что смогут начать работу заведения профобразования только тех регионов, где местная власть примет решение о послаблении карантина.
Кроме того, директор должен согласовать механизм работы с местным управлением образования.
Посещать профтехи ученики смогут, в частности для того, чтобы сдать лабораторную работу, пройти темы производственного обучения или практики, отработать вождение транспортного средства.
Во время урока в кабинете должны находиться не более 10 человек одновременно, а проветривать помещение необходимо будет минимум 15 минут перед и после каждого занятия.
Администрация профтехучереждения должна позаботиться о безопасности образовательного процесса, а именно:
Чтобы избежать скопления учащихся в учреждении, администрация может изменять график образовательного процесса: начинать занятия в разное время, сократить или увеличить продолжительность перерывов, запланировать посменное обучение тому подобное.
В то же время МОН рекомендует не применять очное обучение без необходимости и комбинировать его с дистанционным освоением материала.
Напомним, с 1 июня в высших учебных заведениях возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более десяти человек.
Ранее глава МОН заявила, что в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций можно организовывать, когда в группах насчитывается не более десяти человек.
Кроме того, Минобразования обнародовало даты проведения ВНО в Украине.
Автор: Виталина Благодатова