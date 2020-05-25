Учні профтехів вийдуть на практичне навчання з першого червня

Фото: Міністерство освіти і науки України (Нужненко Сергій/УНІАН

Розпочати роботу зможуть заклади профосвіти тільки тих регіонів, де місцева влада прийме рішення про послаблення карантину

З 1-го червня учні закладів профосвіти, для яких неможливо перенести практичне навчання у дистанційний формат, можуть виходити на заняття. Для випускників також зможуть організувати державну кваліфікаційну атестацію.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що розпочати роботу зможуть заклади профосвіти тільки тих регіонів, де місцева влада прийме рішення про послаблення карантину.

Крім того, директор має погодити механізм роботи з місцевим управлінням освіти.

Відвідувати профтехи учні зможуть, зокрема для того, щоб скласти лабораторну роботу, пройти теми з виробничого навчання чи практики, відпрацювати водіння транспортного засобу.

Під час уроку в кабінеті мають знаходитися не більш як 10 осіб одночасно, а провітрювати приміщення необхідно буде щонайменше 15 хвилин перед і після кожного заняття.

Адміністрація профтехзакладу має попіклуватись про безпечність освітнього процесу, а саме:

прибирання двічі на день

дезінфекцію

інформування про необхідність регулярного миття рук із милом і використання захисної маски

заборону перебування у закладі сторонніх осіб

дотримання дистанції - розсадка по одному учню за партою

щоденний температурний скринінг працівників і учнів

інструктаж про симптоми хвороби та дії у випадку зараження.

Щоб уникнути скупчення учнів у закладі, адміністрація може змінювати графік освітнього процесу: починати заняття в різний час, скоротити чи збільшити тривалість перерв, запланувати позмінне навчання тощо.

Водночас МОН рекомендує не застосовувати очне навчання без нагальної потреби та комбінувати його з дистанційним опануванням матеріалу.

Нагадаємо, з 1 червня у вищих навчальних закладах можливе проведення екзаменаційних сесій в групах не більше десяти осіб.

Раніше глава МОН заявила, що у вузах здачу іспитів і захист дисертацій можна організовувати, коли в групах налічується не більше десяти осіб.

Крім того, Міносвіти оприлюднило дати проведення ЗНО в Україні.

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Автор: Виталина Благодатова