Учені NASA заявили, що Земля стрімко темнішає: що це означає для планети

Що відомо

Вчені під керівництвом Нормана Леба з Дослідницького центру Ленглі досліджували, скільки сонячної енергії планета відбиває назад у космос. Для аналізу використовувалися супутникові дані за останні 24 роки, включно з показниками сонячного випромінювання, альбедо і радіаційного балансу.

Результат: з 2001 року і Північна, і Південна півкулі стали "темнішими" і відбивають менше сонячного світла. Поглинання радіації збільшилося на 0,83 Вт/м² за десятиліття, при цьому Північна півкуля особливо сильно постраждала - вона поглинає на 0,34 Вт/м² більше.

Хоча частину цього надлишку компенсують атмосферні та океанічні потоки, чисте збільшення становить 0,21 Вт/м² за десятиліття.

Раніше вважалося, що такі потоки вирівнюють дисбаланс між північчю і півднем, але сучасні дані показують, що рівновага порушується.

Причини зниження відбиття світла

Скорочення льоду і снігу

В Арктиці тануть снігові та крижані покриви, а темні поверхні поглинають більше енергії.

Аерозолі та хмари

Забруднення повітря в Європі, Китаї та США знизилося. Менше частинок - менше хмар - і, відповідно, менше відбитого випромінювання.

Ефекти Південної півкулі

Лісові пожежі та виверження вулкана Хунга-Тонга збільшили короткострокове відбиття, але на довгостроково цього недостатньо.

Наслідки для клімату

Зниження відбивної здатності Землі говорить про те, що механізми вирівнювання - хмари та океанічні течії - працюють не повністю. Це означає, що планета, особливо Північна півкуля, накопичує більше енергії. Для регіонів на кшталт Європи та Північної Америки це може означати додаткове потепління.

Вчені підкреслюють, що ці зміни необхідно враховувати в кліматичних моделях. Чи залишиться глобальна система в довгостроковій перспективі збалансованою, чи порушення симетрії збережеться, поки невідомо. Однак це ключове питання для майбутнього клімату Землі.