NASA може застосувати ядерну зброю в космосі: навіщо це потрібно

Астероїд класу Apollo під назвою 2024 YR4 продовжує викликати занепокоєння у вчених. Якщо раніше розрахунки показали, що він пройде повз Землю, то тепер з'явилася нова загроза - можливе зіткнення з Місяцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Яка ймовірність удару

За останніми даними, ймовірність зіткнення становить близько 4%, і статися воно може в грудні 2032 року. У разі удару в космос будуть викинуті великі обсяги місячних порід, які можуть вийти на орбіту Землі. Для землян це стане вражаючим метеорним дощем, проте уламки стануть реальною загрозою для супутників та екіпажу МКС.

Які заходи розглядає NASA

У NASA вивчають два основні сценарії запобігання удару - відхилення астероїда або його знищення.

Щоб відхилити небесне тіло, необхідно точно визначити його масу. При діаметрі близько 60 метрів вона може варіюватися від десятків тисяч до мільйонів тонн. Для цього знадобиться розвідувальна місія, яку потрібно буде запустити не пізніше 2028 року.

Другий варіант - знищення астероїда за допомогою ядерної зброї. За розрахунками NASA, достатньо бомби потужністю 1 мегатонна, щоб роздрібнити астероїд на менш небезпечні фрагменти. Це у 80 разів потужніше за бомбу, скинуту на Хіросіму, але значно менше за потужність "Цар-бомби" (50 мегатонн).

Однак фахівці попереджають: ядерні випробування в космосі пов'язані з серйозними ризиками. Так, у 1962 році випробування "Starfish Prime" призвело до масштабних збоїв у роботі супутників та електроніки. Наслідки вибуху поруч із Місяцем сьогодні передбачити неможливо.

Рішення - не раніше 2028 року

NASA зазначає, що точні прогнози про траєкторію 2024 YR4 з'являться лише через кілька років. До цього часу фахівці шукатимуть альтернативні способи запобігання удару. Але з огляду на терміни, до 2028 року агентству доведеться ухвалити остаточне рішення, щоб реалізувати обрану стратегію до моменту можливого зіткнення.