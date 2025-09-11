ua en ru
NASA виявило на Марсі знахідку, яка змінить наше уявлення про життя у Всесвіті

Четвер 11 вересня 2025 06:50
NASA виявило на Марсі знахідку, яка змінить наше уявлення про життя у Всесвіті На Марсі виявлено мінерали, що вказують на існування життя в минулому (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Марсохід NASA Perseverance виявив на Червоній планеті ознаки, які можуть вказувати на існування життя в далекому минулому. Апарат узяв зразок породи, що сформувалася мільярди років тому з осадових шарів, і в ньому знайшли біомаркери, які потенційно свідчать про присутність мікробів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget.

Що відомо

Йдеться про мінерали, які зазвичай виникають унаслідок хімічної реакції між органічною речовиною та глиною. Це не є прямим доказом існування життя - подібні процеси можуть відбуватися і без участі біології.

Однак учені називають знахідку одним із найвагоміших аргументів на користь того, що на Марсі колись могли існувати живі організми.

"На Землі такі реакції, в яких органіка і хімічні сполуки в мулі перетворюються на нові мінерали, наприклад, івіаніт або грейгіт, часто пов'язані з діяльністю мікробів. Вони споживають органічну речовину і виділяють ці мінерали як побічний продукт метаболізму", - зазначив планетолог Університету Стоуні-Брук Джоел Хуровіц, який очолив дослідження, опубліковане в журналі Nature.

NASA виявило на Марсі знахідку, яка змінить наше уявлення про життя у ВсесвітіФрагмент породи водоспаду Чейава та її незвичайні плями (фото: NASA)

Він підкреслив, що йдеться лише про можливу біосигнатуру, а не про прямий доказ життя. Водночас багато дослідників упевнені, що мільярди років тому Марс був набагато придатнішим для проживання. Вважається, що в минулому на планеті було багато води.

Місце, де Perseverance зробив знахідку, ймовірно, являло собою русло річки, що впадала в озеро понад 3,5 млрд років тому.

Самі зразки було зібрано ще торік, проте вченим знадобився час для аналізу.

Варто зазначити, що марсохід Perseverance працює на поверхні Марса з 2021 року, збираючи кам'яні породи та реголіт для подальших досліджень.

"Зрештою, подальші роботи допоможуть сформулювати набір гіпотез, які дадуть змогу перевірити, чи дійсно біологічна активність призвела до появи цих особливостей", - додав Хуровіц.

