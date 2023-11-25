За участю танків Leopard та Abrams: у столиці Литви пройшов масштабний військовий парад

Повідомляється, що у параді взяли участь близько 1400 військових та понад 100 одиниць військової техніки.

Під час параду Вільнюсом проїхали бойові машини піхоти Vilkas, самохідні гаубиці PzH 2000, танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley, самохідні гаубиці Paladin, танки Leopard Бундесверу, бойові машини піхоти Puma і Marder та ін.

Командувач литовської армії генерал Вальдемарас Рупшис наголосив, що військовий парад покликаний послати ворогам сигнал, що "ми сильні, ми єдині, а блок НАТО міцний", а людям - звістка про те, що вони у безпеці.

Привітати литовську армію зі 105-річчям відновлення приїхав командувач Північно-східного багатонаціонального корпусу НАТО генерал-лейтенант Юргенс-Йоахімс фон Сандрартс і взяв участь у параді.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає нашій державі не лише озброєнням та військовою технікою, але також бере участь у навчанні військових ЗСУ. З перших днів повномасштабного вторгнення країна надає Україні різносторонню допомогу.

Додамо, що нещодавно Литва доставила в Україну черговий пакет воєнної допомоги для Збройних Сил.

Нагадаємо також, що 10 листопада Литва заявила про передачу Україні 2 пускових установок для зенітного ракетного комплексу NASAMS , необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.

Також 17 листопада Литва передала Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок та сухих пайків.