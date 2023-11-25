При участии танков Leopard и Abrams: в столице Литвы прошел масштабный военный парад

Сообщается, что в параде приняли участие около 1400 военных и более 100 единиц военной техники.

Во время парада по Вильнюсу проехали боевые машины пехоты Vilkas, самоходные гаубицы PzH 2000, танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы Paladin, танки Leopard Бундесвера, боевые машины пехоты Puma и Marder и пр.

Командующий литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис подчеркнул, что военный парад призван послать врагам сигнал, что "мы сильны, мы едины, а блок НАТО крепок", а людям - известие о том, что они в безопасности.

Поздравить литовскую армию со 105-летием восстановления приехал командующий Северо-восточным многонациональным корпусом НАТО генерал-лейтенант Юргенс-Иоахимс фон Сандрартс и принял участие в параде.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает нашему государству не только вооружением и военной техникой, но также принимает участие в обучении военных ВСУ. С первых дней полномасштабного вторжения страна предоставляет Украине разностороннюю помощь.

Добавим, что недавно Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных Сил.

Напомним также, что 10 ноября Литва заявила о передаче Украине 2 пусковых установок для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

Также 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих пайков.